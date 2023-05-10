В весенних субботниках и средниках приняли участие свыше 467 тысяч омичей

Активное участие в весеннем месячнике чистоты принимал и сам мэр. Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске подвели итоги весеннего чистоты, который проходил на территории города с 10 апреля по 7 мая. Участие в масштабной уборке города приняли свыше 467 тысяч омичей. Всего за время средников и субботников были собраны и вывезены 3 тысячи кубометров мусора.

Мэр Сергей Шелест поблагодарил всех омичей, кто вышел на уборку города после долгой зимы.

— Спасибо всем, кто не остался в стороне. Сейчас наша задача максимально разобраться с несанкционированными свалками. Будем продолжать начатое совместно с региональным оператором ООО «Магнит», департаментом контроля, округами. Еще раз обращаюсь к вам, уважаемые омичи, давайте сохраним результаты общих трудов, ведь наш город — это наш родной дом, — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Напомним, наряду с мэром, чиновниками и горожанами в субботниках и средниках активное участие принимал и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

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