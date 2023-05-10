Глава Омской области Виталий Хоценко вручил школам ключи от 46 новых автобусов

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 10 мая, школам Омской области передали 46 новых автобусов, которые были приобретены в рамках программы «Школьный автобус», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.

Ключи от 43 автобусов марки ГАЗ и трех полноприводных автобусов марки УАЗ в «северном исполнении» директорам школ и водителям вручил лично врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Глава региона отметил, что на данный момент благодаря программе удалось обновить более 70% автопарка образовательных учреждений.

Глава региона внимательно осмотрел новые школьные автобусы. Фото: пресс-служба правительства Омской области.

— Сейчас в автопарке школ 589 единиц транспорта. Из них почти 470 автобусов с учётом сегодняшней партии заменено в рамках программы. Мы ставим задачу обновить весь школьный транспорт в ближайшее время, чтобы наши дети ездили в комфортных и безопасных условиях на этих замечательных автобусах отечественного производства. У нас 14 тысяч детей на подвозе во всех 32-х районах и городе. По статистике протяжённость всех маршрутов школьных автобусов по области составляет 34 тысяч километров. В общей сложности маршрутная сеть охватывает 1089 населённых пунктов, где мы забираем и возвращаем деток – огромная цифра. Это – обширные расстояния и, конечно, техника должна быть новая, комфортная, чтобы дети довольными приезжали в свои школы. Водителям желаю безопасной езды, а руководителям школ – принимать детей на этом транспорте вовремя, без опозданий, — сказал Хоценко.

Отметим, создать программу «Школьный автобус» для обновления автопарка сельских школ предложила партия «Единая Россия».