В Омской области в 2023 году отремонтируют 10 километров автодороги Тобольск-Тара-Томск

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

В Омской области стартовал ремонт автодороги Тобольск-Тара-Томск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик в лице ООО «АртРемСтрой» приведет в порядок десятикилометровый участок (153-163 км) Тара-Усть-Ишим в Тевризском районе.

— На участке запланированы работы по устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин щебеночно-песчаной смесью, ремонту остановок общественного транспорта, восстановлению уличного освещения, восстановлению пешеходных светофоров типа Т-7 и дорожных знаков, — отметили в региональном минстрое.

Кроме того, на отремонтированном участке появится комплекс фотовидеофиксации административных правонарушений.

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