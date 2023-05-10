В Омской области в минувшие выходные ликвидировали крупный лесной пожар

Фото: пресс-служба ГУЛХ Омской области.

В Омской области за четыре выходных дня были ликвидированы 65 лесных пожаров. Самый крупный произошел в Муромцевском районе. Пламя охватило территорию в 167 гектаров.

В ликвидации возгорания в смешанном лесу в Муромцевском районе были задействованы 16 единиц спецтехники, 28 специалистов местного лесхоза, а также еще 50 человек, в том числе парашютисты-десантники ФБУ «Авиалесоохрана».

Напомним, на территории Омской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В одиннадцати районах региона также введен запрет на все виды охоты.

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