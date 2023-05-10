В трех районах Омской области 10 мая прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 10 мая, в Называевском, Оконешниковском и Полтавском районах Омской области синоптики прогнозируют опасное природное явление — чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

— В связи с этим возможен рост числа очагов и площадей природных пожаров, а также переход огня на населенные пункты, не исключено возможное возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и степными пожарами. Для предотвращения возгораний муниципальным властям рекомендовано усилить работу с населением, активно используя ресурс сельских старост и межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб, — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

Напомним, на территории Омской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В регионе запрещено разведение костров и сжигание травы. Нарушителям грозят штрафы до 400 тысяч рублей.

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