В Омске в 2023 году отремонтируют 1,5 километра трамвайных путей

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омске в 2023 году капитальной отремонтируют 1 546 метров трамвайных путей и замены шесть комплексов стрелок. Об этом в своем телеграм-канала рассказал мэр Сергей Шелест.
Работы будут проведены на следующих участках:
— Пути по Богдана Хмельницкого: от улицы 3-я Транспортной до улицы Маяковского;
— Пересечение путей на улицах Маршала Жукова и Масленникова;
— Кривые: в районе дома 45 по проспекту Карла Маркса, на улице 3-й Транспортной и на улице Учебной.
Капремонт включает в себя очистку путей от грунта, замену рельсов, шпал и всех необходимых скреплений на новые, балластировку путей щебнем.
Отметим, основной объем работ по ремонту путей будут проводить в ночное время.
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