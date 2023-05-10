В Омске в 2023 году отремонтируют 1,5 километра трамвайных путей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске в 2023 году капитальной отремонтируют 1 546 метров трамвайных путей и замены шесть комплексов стрелок. Об этом в своем телеграм-канала рассказал мэр Сергей Шелест.

Работы будут проведены на следующих участках:

— Пути по Богдана Хмельницкого: от улицы 3-я Транспортной до улицы Маяковского;

— Пересечение путей на улицах Маршала Жукова и Масленникова;

— Кривые: в районе дома 45 по проспекту Карла Маркса, на улице 3-й Транспортной и на улице Учебной.

Капремонт включает в себя очистку путей от грунта, замену рельсов, шпал и всех необходимых скреплений на новые, балластировку путей щебнем.

Отметим, основной объем работ по ремонту путей будут проводить в ночное время.

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