В Омской области на 24-летнего работника фермы упало бетонное ограждение, он погиб

Фото: пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Следком завел уголовное дело о нарушении правил охраны труда после гибели 24-летнего работника сельхозпредприятия.

По версии следствия, 6 мая 2023 года около 8 часов утра в молочном комплексе ЗАО «Кутузовское» на 24-летнего скотника упало бетонное ограждение, в результате чего он получил тяжелые травмы и скончался.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и виновных лиц. Расследование продолжается.

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