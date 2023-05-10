Директор ООО «Омский завод специальных металлоконструкций» попался на уклонении от налогов

Фото: Даниил ОПАРИН

Директора ООО «Омский завод специальных металлоконструкций» подозревают в уклонении от уплаты налогов. Предприятие, под руководством фигуранта уголовного дела, не перечислило налоговикам около 24 миллионов рублей.

— По версии следствия, директор ООО «Омский завод специальных металлоконструкций» совместно с иными лицами из числа фактических руководителей предприятия по изготовлению металлоизделий уклонились от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией за 2018 - 2019 годы, на общую сумму 23,89 млн рублей, включив в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с аффилированными организациями, — СУ СКР по Омской области.

В ходе следствия были проведены обыски по месту работы и жительства директора, учредителей и главного бухгалтера предприятия. В результате которых были изъяты документы и электронные носители информации. Кроме того, был наложен арест на имущества компании, а также самого подозреваемого.

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