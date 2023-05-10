В Омской области с начала 2023 года от укуса клещей пострадали 625 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области с начала весны 2023 года жертвами клещей стали 625 человек, среди которых 217 детей.

Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, на территории региона пока не зарегистрировали ни одного случая инфекционного заболевания, связанного с укусами кровососущих паукообразных.

— На данный момент в специализированных лабораториях были исследованы 98,3% клещей снятых с людей, из них клещей зараженных боррелиями – 3,5 %, зараженных вирусом клещевого энцефалита – 0,4 %, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 1,5% и моноцитарного эрлихиоза человека - 1,0 %. Проводятся исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила – 1,0 %, — сообщили в ведомстве.

Отметим, при обнаружении на теле клеща стоит срочно обратиться медицинское учреждение.

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