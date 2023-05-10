В Омской области грузовой поезд насмерть сбил 57-летнего мужчину

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области в минувшие выходные под колесами поезда погиб 57-летний мужчина. Трагедия произошла на стации Калачинская.

Как сообщили в транспортной полиции, 57-летний местный житель, будучи пьяным, вечером находился на железнодорожных путях. Навстречу ему двигался маневровый локомотив, который и сбил его. В результате столкновения мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Материалы, собранные правоохранителями, в ближайшее время будут переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки.

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