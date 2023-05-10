Цены в омских санаториях оказались одними из самых высоких в Сибири

Фото: Иван МАКЕЕВ

Портал «Санатории.рф» составил рейтинг цен по сезонному отдыхую Согласно ТОПу по Сибири, цены в омских санаториях оказались одними из самых высоких в федеральном округе. Цена посуточного проживания в санаториях Омской области составляет 6,5 тысяч рублей.

В стоимость включены: пребывание в номере категории «Люкс», трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры. Кроме того, среди сибирских регионов дорогостоящим оценивают отдых в Алтайском крае. В сутки цена за номер составляет 6,6 тысяч рублей. А вот самым дешевым считается отдых в в санаториях Красноярского края — 4,8 тысяч рублей в сутки.

При этом в целом по стране дороже всего летний отдых обойдется в санаториях Краснодарского края (8,2 тысячи рублей в сутки), а дешевле — в санаториях Дальнего Востока (4,2 тысячи рублей).

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