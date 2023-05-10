Хоценко добился от федерального центра 700 млн рублей на новые автобусы для омских районов

Фото: Иван МАКЕЕВ

10 мая на оперативном совещании регионального правительства Омской области под руководством Виталия Хоценко стало известно о выделении региону 700 миллионов рублей на обносление автобусного парка для районов области. Обновление проведут до конца года. Оно станет самым масштабным за много лет. В 2023 году для сельских поселений и малых городов закупят около 150 единиц транспорта различной вместимости.

- Мы привели в регион более 700 млн рублей на обновление наших автобусов. Важно, что именно на межмуниципальный пассажирский транспорт. В каждом районе, куда приезжаю, на встречах неизменно поднимается вопрос о транспорте в наших сёлах и деревнях, на маршрутах между поселениями и районами. О средствах договорились, сейчас нужно оперативно и качественно оформить заявку в Фонд развития территорий. Считаю, что это маленькая, но победа, нужно просто теперь её конвертировать в транспорт. Нам могут быть выделены ещё дополнительные средства, - отметил Виталий Хоценко.