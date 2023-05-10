9 мая Виталий Хоценко побывал в гостях на 102-летии у омского ветерана

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

9 мая врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вместе с супругой поздравил ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Рохина. В этот день фронтовику исполнилось также 102 года. В честь ветерана и Дня Победы во дворе дома в 1-м Башенном переулке прошел праздничный концерт.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, на фронт Дмитрий Алексеевич Рохин отправился в 1941-м, воевал под Тулой, был телефонистом. После контузии и госпиталя вернулся в строй, служил механиком-телеграфистом. До зимы 1944 года воевал на Юго-Западном фронте, затем служил на территории Болгарии.

После войны омич работал учителем физики в школе, был директором школы и вырастил собственных четверых детей.

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