В Омске пройдут гидравлические испытания

С 10.00 10 мая до 17.00 12 мая 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов Октябрьского луча и Релеро ТЭЦ-5.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 10 лет Октября, Окружная дорога, 1-я Заречная.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.