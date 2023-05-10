9 мая в Седельниково Омской области закончился дракой между приятелями

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Седельниковском районе Омской области полицейские районе проводят проверку по факту причинения вреда здоровью. После празднования 9 мая в районную больницу доставлен мужчина с множественными травмами.

- Предварительно установлено, что ранее судимый местный житель нанес пострадавшему удары поленом по разным частям тела. С места происшествия изъято орудие преступления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области. Кроме того, в дежурные сутки сотрудниками полиции пресечено 633 административных правонарушения, среди них: 5 фактов мелкого хулиганства, 23 - распития спиртных напитков и появления в общественных местах в состоянии опьянения, 2 - мелкого хищения, и другие. Дежурной частью Госавтоинспекции на дорогах города и области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, где один человек погиб, 6 человек травмированы.

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