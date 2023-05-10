Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 10 по 12 мая в трех селах Омской области возможны проблемы с телевещанием. Перебои в передаче сигнала возможны из-за проведения профилактических работ. Но только в работе первых 10-ти каналов.

Так в поселке Ачаиркий Омского района перебои ожидаются 10, 11 и 12 мая ежедневно с 8.00 до 18.00. 10 мая с 12.00 до 13.00 перебои ожидаются в селе Атирка Тарского района, а 11 мая с 12.00 до 14.00 — в селе Поречье Муромцевского района.

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