Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россиия».

В Омской области в День Победы герой СВО получил медаль «За отвагу». Жителя Русско-Полянского района призвали в сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации.

- Медаль вручили за участие в СВО - это все, что я могу сказать, есть военная тайна о неразглашении. Вручили в торжественной обстановке, как полагается. Семья теперь считает меня героем, гордится, у меня самого эмоций много, душа трепещет, очень рад, - рассказал Мейрам Эдильбаев, но не рассказал, за какую именно военную операцию его наградили - сослался на военную тайну.

Также в ходе торжественной церемонии русско-полянцам были вручены медали «За заслуги в патриотическом воспитании» и «За службу на Кавказе».

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