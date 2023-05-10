В Омске в короткую рабочую неделю будет дождливо и ветрено

Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики Обь-Иртышского упарвления гидрометеоцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. 10 мая в регионе в светлое время суток столбики термометров покажут +14...+19 градусов, при этом ожидается ветер 6-11 метров в секунду.

До 11:00 часов этого дня в городе объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. В данный момент в воздухе могут быть вредные примеси.

11 мая местами пройдет небольшой дождь, а ветер усилится до 17 метров в секунду. Дневная температура прогнозируется от +12 до +17 градусов.

12 мая дожди продолжатся. Температура останется той же - от +11 до +16 градусов. Ветер сменит направление на северное, но немного утихнет до 7-12 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от +3 до 0 градусов.

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