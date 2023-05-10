Трехдневная рабочая неделя в Омской области начнется с похолодания до +14 и дождей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самая короткая рабочая неделя мая в Омской области начнется с дождей и небольшого похолодания. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 10 мая, днем воздух прогреется до +14...+19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с скоростью 6-11 метров в секунду.

В четверг, 11 мая, погода в Омске и области существенно не изменится. Ночью температура воздуха опустится до +4...+9 градусов. При прояснении — до -1 градусов. Днем потеплеет до +12...+17, а местами до +22 градусов. В течение суток ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, северо-восточный. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 17 метров в секунду.

В пятницу, 12 мая, в ночные часы от +1 до +6, местами до -4 градусов. Днем +11...+16 градусов. В течение суток осадки в виде небольшого дождя. Ветер северный от 7 до 12 метров в секунду.

Отметим, на территории Омска и области до 11:00 10 мая будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных примесей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru