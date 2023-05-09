В Омске разыскивают 40-летнюю женщину, пропавшую еще неделю назад

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

В Омске разыскивают 40-летнюю женщину, бесследно пропавшую еще в прошлый четверг, 4 мая.

Лилия Шубина вышла 4 мая из дома по адресу улица Бульварная, 4а и не вернулась. С тех пор о местонахождении омички ничего не известно.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, русые волосы до плеч.

Пропавшая была одета в темно-синюю куртку, брюки песочного цвета, черные полусапожки на замке.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении омички, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

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