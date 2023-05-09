В Омске 10 мая вновь объявили режим неблагоприятный метеоусловий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске сегодня, 10 мая, был объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По прогнозам синоптиков, на территории Омска и области до 11:00 10 мая будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных примесей.

Напомним, запах гари и дымка наблюдаются в Омске несколько дней из-за лесных пожаров на территории региона. С 8 мая в Омской области до особого распоряжения будет действовать режим ЧС.

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