Парад в честь 78-й годовщины Победы на Соборной площади посетили 10 тысяч омичей

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня в Омске на Соборной площади состоялся парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В не приняли участие 21 парадный расчёт подразделений воинских частей омского гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений. Колонну военной техники по традиции возглавил легендарный танк Т-34.

К участникам парада и 10 тысячам омичам, пришедшим посмотреть на торжественное построение войск, обратился глава региона Виталий Хоценко.

— Наша Родина всегда гордилась своими защитниками и верила в них. В ноябре 41-го прямо с военного парада наши войска уходили прямо на фронт защищать Москву. А в июне 45-го они вернулись на Красную площадь победителями и бросили к подножию мавзолея сотни гитлеровских знамен. Участвовали в том параде и воины-сибиряки, которые всегда были лучшими из лучших. Сегодня наши бойцы продолжают славные традиции дедов и прадедов. И отважно воюют на передовой. Омские предприятия обеспечивают участников СВО техникой и вооружением. Мы верим, что российская армия успешно выполнит все задачи, поставленные нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И наступит время, когда так же торжественно мы будем праздновать еще одну победу над нацизмом. С праздником, товарищи! С днем великой Победы! — сказал Хоценко.

Отметим, в этом году в параде приняли участие свыше одной тысячи военнослужащих. Некоторые из них вернулись из зоны специальной военной операции.

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