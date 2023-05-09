Пожарного на омской каланче переодели в форму советского солдата в честь 9 мая

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Сегодня, 9 мая, пожарного Василия, стоящего на пожарной каланче в центре Омска, переодели в форму советского солдата в честь 78-й годовщины Великой Отечественной войны.

— Пожарный Василий, который зорко следит за городом с пожарной каланчи, встретил омичей в новой форме — его переодели в военную одежду советского солдата. Так омские спасатели и пожарные решили поздравить жителей города с самым важным праздником, — рассказали в ГУ МЧС по Омской области.

Напомним, Василий был установлен на омской пожарной каланче в 2003 году. Он символизирует образ пожарного, прибывшего из Москвы в Омск в 1825 году для обучения пожарному делу.

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