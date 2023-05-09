В Омске в парке Победы сегодня пройдет фестиваль солдатской каши

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске сегодня, 9 мая, в парке Победы будут работать 27 тематических площадок. Там в 11:00 стартует гражданско-патриотический проект «Великая Победа! Время жить. Время помнить», в рамках которого омичам расскажут о вкладе нашего региона в Победу.

— На территории парка будут работать 27 тематических площадок, в том числе традиционная выставка военной и специальной техники, мастерские, игротеки и фестиваль солдатской каши. На основной сцене будет представлено восемь тематических блоков, включающих выступления творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, праздничные мероприятия сегодня пройдут и на других городских площадках, в частности в Омской крепости.

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