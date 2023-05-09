На Соборной площади стартовал парад, посвященный 78-й годовщине Победы

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Сегодня, 9 мая, в центре Омска на Соборной площади стартовал военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны.

Перед зрителями выступил глава региона Виталий Хоценко. На площади прошла колонна военной техники, действующие военнослужащие ВС РФ, сотрудники различных ведомств, в частности УФСИН, а также кадеты, представители Омского казачьего общества и юнармейцы.

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