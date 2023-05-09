В Омске 9 мая объявили режим НМУ первой степени опасности из-за дыма от лесных пожаров

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске сегодня, 9 мая, объявили режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, на территории Омска и области наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Отметим, дымка в Омске из-за лесных пожаров наблюдается несколько дней. Омичи продолжают жаловаться на запах гари в воздухе.

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