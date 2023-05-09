Аналитики портала вакансий hh.ru провели исследование и выяснили, как часто омичи выбирают работу по своей специальности, а также какие факторы влияют на смену сферы деятельности. Как следует из результатов опроса, по своей специальности в данный момент работают 47% омичей. Еще 5% респондентов заявили, что хотели бы трудоустроиться по своей специальности, но при этом опыта работы в профессии не имеют. Трудятся в смежных областях или в поиске работы в таковой находятся 11% опрошенных. Тех, кто поработал некоторое время по специальности, но сейчас решил уйти в другую сферу 19%. Еще 18% никогда не работали и не собираются работать в области, по которой получили образование в вузе. Чаще всего омичи отказываются работать по специальности по нескольким причинам: трудно найти работу (36%), маленькая зарплата (35%), смутные перспективы карьерного роста (28%), «это не мое» (26%), плохие условия работы (18%). ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ: Одноклассники ВКонтакте К ЧИТАТЕЛЯМ Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Почта: natalia.verkunen@phkp.ru