Жителей Омска 11 мая ждет магнитная буря

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН опубликовала прогноз магнитных бурь на ближайшие 27 дней.

Как следует специалистов, 11 и 24 мая в Омске ожидаются слабые магнитные бури. Кроме того, 10, 23, 25 и 26 мая магнитосфера будет возбужденной, что также ничего хорошего не сулит.

Фото: скриншот сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Возможны магнитные бури и в первые дни календарного лета — 4 и 5 июня. Однако прогноз с большой долей вероятности еще будет скорректирован.

Отметим, в дни магнитных бурь метеозависимым омичам может поплохеть. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют пить больше воды и употреблять меньше спиртного и соли. Возмущения магнитосферы могут сказаться и на работе электроприборов.

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