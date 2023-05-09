Владимир Путин поздравил жителей Омской области и Виталия Хоценко с Днем Победы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин поздравили жителей Омской области и врио губернатора Омской области Виталия Хоценко с Днем Победы.

Глава государства отметил, что наследники поколения победителей сегодня в боях мужественно защищают свое Отечество.

— 9 мая 1945 года навеки останется в истории как триумф сплочённости и духовной мощи нашего народа, торжества мира, добра и справедливости. Наш священный долг – бережно хранить память о великом подвиге отцов, дедов и прадедов, честно служить Отечеству. Сегодня достойные наследники ратных, патриотических традиций поколения победителей в боях отважно и мужественно защищают Россию, — говорится в поздравлении президента.

Напомним, сегодня, 9 мая, в Омске пройдет целый ряд мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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