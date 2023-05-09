Глава Омской области Виталий Хоценко вместе с семьей поздравил ветеранов

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В преддверии Дня Победы врио губернатора Омской области Виталий Хоценко вместе семьей навестил ветеранов Великой Отечественной войны Евдокию Циринскую и Алексея Солодюка.

— Евдокия Степановна и Алексей Емельянович рассказали о чувствах, которые они испытали, узнав о долгожданной Великой Победе. Сейчас мы, как наши деды и прадеды в 1945-ом, ждём, когда наступит победа, и делаем все возможное, чтобы этот день приблизить. С наступающим! — поделился в своем телеграм-канале глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Напомним, в Омске сегодня, 9 мая, пройдет традиционный военный парад. Омичей также ждет масса праздничных мероприятий. Так, в парке Победы пройдет выставка военной техники.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru