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НовостиПроисшествия9 мая 2023 4:17

22-летняя омичка потеряла 436 тысяч рублей, доверившись незнакомцу

Жительница Омска стала жертвой классической схемы телефонных мошенников
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Даниил ОПАРИН

Неизвестный выманил у 22-летней жительницы Омска 436 тысяч под предлогом оформления кредита и перевода денег на «безопасный счет».

В настоящее время заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители направили необходимые запросы в банки и мобильным операторам. Идет поиск злоумышленников.

Отметим, по информации УМВД России по Омской области, на территории региона за минувшие сутки были зарегистрированы девять дистанционных преступлений.

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