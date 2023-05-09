Виталий Хоценко и Владимир Варнавский поздравили жителей Омской области с Днем Победы

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Врио губернатора Виталий Хоценко и председатель Заксобрания Владимир Варнавский поздравили омичей с Днем Победы.

— 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Она унесла почти 30 миллионов жизней наших соотечественников. Многонациональный советский народ героически прошел страшной дорогой жертв и испытаний и разгромил объединённую фашистскую Европу. Вечная слава и память всем погибшим!, — говорится в поздравлении.

В 78-ю годовщину Великой Победы первые лица региона пожелали крепкого здоровья и долголетия ветеранам.

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