8 мемориалов участникам Великой Отечественной войны благоустроят в Омской области в 2023 году

Фото: пресс-служба правительства Омской области

С 2021 года одним из направлений благоустройства в рамках конкурсного отбора инициативных проектов является преображение мемориальных объектов, посвященных памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Так, за 2021 – 2022 годы в восьми муниципальных районах (в селах Шербакульского, Кормиловского, Калачинского, Муромцевского, Одесского, Нижнеомского, Марьяновского и Павлоградского районов) на территориях 12 мемориалов, памятников, обелисков и стел появилась тротуарная плитка, были обновлены постаменты, установлены скамейки и урны, проведено освещение. Всего из городской казны на эти цели было выделено 14 миллионов рублей.

— Практически в каждом, даже небольшом поселении, с советских времен есть такие памятники, и они остаются знаковым местом для местных жителей. Сюда приходят почтить память погибших односельчан, у памятников проходят общественно-патриотические мероприятия. Местные администрации и жители по мере возможностей следят за состоянием таких территорий, но годы идут, и вложения становятся необходимы. Поэтому в инициативном бюджетировании это направление в лидирующих, — рассказали в минфине омской Области.

В 2023 году планируется благоустроить еще восемь мемориальных объектов. На их благоустройство выделят около 10 миллионов рублей.