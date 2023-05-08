Более 100 тысяч омичей отдали свои голоса за объекты благоустройства на 2024 год

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В голосовании за объекты благоустройства на 2024 год с 15 апреля приняли участие более 100 тысяч омичей. Территории благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В голосовании участвуют 27 территорий для благоустройства. Из них: в Омске –16, в Калачинске – 4, в Таре – 4, в Исилькуле – 3. Также на выбор представлены два дизайн-проекта благоустройства ул. Октябрьская в рабочем поселке Красный Яр Любинского района.

Большинство голосов отдано за объекты в Омске (более 88,5 тысячи). За благоустройство территорий в Таре проголосовали более 5600 человек, в Калачинске – более 4700 человек, в Исилькуле – более 4500 человек, за дизайн-проекты в Красном Яре – более 1100 человек.

В Омске лидерство сохраняется за территорией парка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ (более 17700 голосов). В Таре лидирует пешеходная зона по ул. Транспортная (почти 2500), в Калачинске – пешеходная зона по ул. Смирнова (более 1600), в Исилькуле – пешеходная зону по ул. Пригородной (более 2400).

Напоминаем, что голосование проходит до 31 мая на сайте 55.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Проголосовать можно также в приложении волонтёров, которые работают в общественных местах. Добровольцы также помогают голосовать пассажирам в троллейбусах «Адмирал» маршрута № 4 и в автобусах по магистральному маршруту № 22.