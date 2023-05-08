Стала известна праздничная программа к 9 мая в парке Победы в Омске

Фото: пресс-служба администрации Омска

Завтра, 9 мая, парк имени 30-летия Победы в Кировском округе станет одним из ключевых мест празднования Дня Победы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Праздничная программа начнется с 11:00. В рамках проекта «Великая Победа! Время жить. Время помнить» выступят омские творческие коллективы. Также омичи смогут посетить выставку военной техники, попробовать настоящую солдатскую кашу и поучаствовать в тематических интерактивах.

«С утра в парке откроется и традиционная выставка военной и специальной техники, а в 13:00 на одной из площадок развернётся фестиваль солдатской каши. Также в Парке Победы можно будет пройти „курс молодого бойца“, стать членом „партизанского отряда“, посмотреть на работу врачей в „полевом госпитале“», — сообщил Сергей Шелест.

Праздничные мероприятия пройдут с 11:00 до 18:00. Всего будет развернуто 27 локаций.