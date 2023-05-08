Погорельцам из Тарского района Омской области выплатили компенсацию, также им подберут новое жилье

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Жители деревни Шкуново Тарского района, пострадавшие в результате пожара, случившегося 6 мая, уже получили денежную компенсацию. Об этом Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале 7 мая. Материальную помощь выплатили оперативно: буквально за один день.

– Вчера в деревне Шкуново Тарского района сгорело 3 дома. Уже сегодня гражданам выплатили 100 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Омской области и 50 тысяч рублей от Минтруда, – сообщил Виталий Хоценко.

Врио губернатора Омской области также поручил главе Тарского района Евгению Лысакову помочь погорельцам в подборе нового жилья.

Отметим, что ранее по поручению Виталия Хоценко материальную помощь получили пострадавшие от пожара жители еще трех районов: Большереченского, Крутинского и Тюкалинского.