Иван Кротт: 45 млн рублей направят на обеды и учебу детей омичей-участников СВО

Фото: телеграм-канал Ивана Кротта

На обеды и учебу детей омичей-участников СВО направят 45 млн рублей. Об этом сообщил зампред правительства Омской области, министр образования Иван Кротт.

– В настоящие время данные меры поддержки получают 2 574 семьи, в которых воспитывается 2 898 детей. Вопросы поддержки членов семей участников СВО находятся на особом контроле в региональном правительстве и министерстве образования, – уточнил чиновник.

Предполагается, что деньги распределят между 33 районами области. Конкретная цель поддержки - бесплатное обучение в детских садах и безвозмездные школьные обеды.