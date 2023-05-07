Омская область собирается ремонтировать дома и роддом в подшефном городе Стаханове

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побывал в подшефном городе Стаханове в ЛНР. Он заявил, что объем предстоящих работ - огромный. Здесь слишком много разрушений. Кроме того, до военных действий прежнее руководитсо тоже особо ничего не делало для города.

- Объемы работы огромные. Причиной тому на самом деле не только боевые действия, при Украине здесь долгие годы ничего не делалось, с 2014 по сегодняшний день вообще ничего не делалось. Соответственно, ни на один год объемы работ, а на долгие годы вперед. Но Омская область - рядом, мы будем помогать по мере своих возможностей, вместе определять приоритеты и делать всё, что касается обеспечения первоочередных нужд людей. Вот это задача номер один. Стаханов хоть и тыловой город, но буквально полтора месяца назад снова были прилёты. Слышно, что на самом деле война рядом, - сообщил Виталий Хоценко.

В прошлом году омичи помогли подготовить жилищно-коммунальную инфраструктуру города к зиме. В этом году предстоит проделать не меньший объем работ – восстановить жилье, отремонтировать роддом и открыть МФЦ.

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