Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске ко Дню Победы городские службы подготовили памятник маршалу Жукова. Накануне работники благоустройства вымыли памятник и провели косметический ремонт постамента.

- Культурная композиция памяти великого полководца представляет собой насыпанный холм высотой 11,5 метров. На вершине холма бронзовая пятиметровая скульптура Георгия Жукова. Из-за сложных подходов и подъездных путей для содержания памятника нет возможности задействовать спецтехнику. Для того, чтобы навести лоск - рабочие ДЭУ Центрального округа отмывали памятник вручную, - прокомментировали в управлении благоустройства администрации Омска. До этого элементы внушительного мемориального комплекса покрасили и побелили, провели уборку на подходах к памятнику, в прилегающем сквере облагородили молодые ивы.

Кроме того, в эти дни, до проведения торжественных возложений, городские озеленители на клумбах близ мемориала высадят цветы. Также работники службы благоустройства возбмутся за обновление гранитной крошки.