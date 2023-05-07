В Таре Омской области из-за пожаров в воздухе превышена концентрация продуктов горения

Передвижная лаборатория. Фото: страница министра природных ресуорсов в соцсети Ильи Лобова.

На своей странице во ВКонтакте министр природных ресурсов Омской области Илья Лобов сообщил, что в Таре горит городская свалка и сухая трава. На пожар пожаловались жители района. По их обращениям передвижная лаборатория провела замеры воздуха недалеко от нее и зафиксировали концентрацию вредных веществ в атмосфере.

- Зафиксированы превышения ПДК загрязняющих веществ: РМ 2,5- 1,4 ПДК, РМ 10 - 1,2 ПДК, диоксида азота (NO2) - 1,6 ПДК, - добавил Лобов.

Сейчас рядом с городом в Большереченском и Тарском районах наблюдается задымление из-за лесных пожаров и тлением сухой травы.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru