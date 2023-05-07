Омский хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с нападающим Игорем Гераськиным

Фото: sportsweek.org.

Пресс-служба омского ХК «Авангард» сообщила, что клуб заключил контракт с нападающим Игорем Гераськиным. Срок соглашения хоккеиста с клубом рассчитан на четыре сезона.

Напомним, Гераськин оказался в «Авангарде» в результате обмена из «Северстали» на 17-летнего нападающего Тимура Муханова и денежную компенсацию.

24-летний хоккеист в прошедшей регулярке сыграл за «Северсталь» 66 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка с показателем полезности «-2».

В розыгрыше Кубка Гагарина форвард отметился пятью голевыми передачами в семи встречах с ЦСКА.

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