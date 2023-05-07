Омский асфальтовый завод отчитался о 10 660 тоннах смеси, выпущенной в этом сезоне

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил об объемах асфальтовой смеси, выпущенной местным асфальтовым заводом в этом сезоне.

- Муниципальный асфальтовый завод преодолел планку в 10 000 тонн горячего асфальта: с конца марта с установок предприятия вышли 10 663 тонны смеси. Только минувшей ночью бригады Управления дорожного хозяйства выработали 550 тонн материала. Наличие собственного ресурса позволяет нашим дорожникам работать оперативно, - рассказал градоначальник.

На сегодня аварийно-восстановительый ремонт дорожного полотна выполнен на площади более 84 000 метров квадратных. В планах привести в порядок 450 участков омских улиц.

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