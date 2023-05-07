Перед 9 мая вандалы повредили памятник маршалу Жукову в Омске

Фото: 2ГИС.

В Омске перед празднованием 9 Мая неизвестные вандалы повредили памятник полководцу ВОВ, маршалу Георгию Жукову. Пресс-служба городской мэрии пояснила, что неизвестные повлердили барьерное ограждение вокруг памятника.

- Огорчает, что накануне одного из самых почитаемых в стране праздников происходят подобные случаи. Хочется надеяться, что подобного больше не повторится. Накануне постамент вымыли и отремонтировали повреждённую вандалами конструкцию мемориального комплекса, - уточнили в администрации.

Ранее кмемориальный комплекс отмывали, красили и белии. Ограждение тоже успели восстановить. Перед днем 9 мая здесь высадят цветы и обновят гранитную крошку.

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