После субботников и средников в Омске организован круглосуточный вывоз мусора

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В пресс-службе администрации Омска сообщили, что в городе организован вывоз мусора после проведенных в течение месяца средников и субботников. Исполнение находится под контролем мэра города Сергея Шелеста и врио губернатора региона Виталия Хоценко. - Приоритет отдаётся уборке санитарных площадок, ликвидируются несанкционированные свалки. За последние дни зачищено 585 проблемных мест. Только Управлением дорожного хозяйства и благоустройства для выполнения этой задачи ежедневно задействовано более 300 рабочих и около 100 единиц самосвальной и погрузочной техники, — сообщил Сергей Шелест. При этом реоператор ООО «Магнит» подал данные о вывозе с контейнерных площадок у многоквартирных домов 5200 кубометров мусора только в последние сутки.

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