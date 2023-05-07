Виталий Хоценко побывал в подшефном Стаханове и передал бойцам посылки из Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Омской области побывал в подшефном омскому региону городе Луганской народной республики. Напомним, что Омская область участвует в восстановлении Стаханова, с администрацией которого год назад регион заключил соглашение об оказании помощи.
Город очень сильно пострадал от многочисленных обстрелов украинских боевиков, которые били по нему из артиллерии, повреждая социальные объекты, многоквартирные и частные дома. В прошлом году омичи помогли подготовить жилищно-коммунальную инфраструктуру города к зиме. Омичи собирают и отправляют в Стаханов гуманитарные грузы.
Виталий Хоценко посетил жилые кварталы, где работают омские специалисты, и социальные объекты, которые удалось восстановить.
- Объемы работы огромные. Причиной тому на самом деле не только боевые действия, при Украине здесь долгие годы ничего не делалось с 2014 по сегодняшний день - 9 лет вообще ничего не делалось. Соответственно, ни на один год объемы работ, а на долгие годы вперед. Но Омская область - рядом, мы будем помогать по мере своих возможностей, вместе определять приоритеты и делать всё, что касается обеспечения первоочередных нужд людей. Вот это задача номер один, - сказал Виталий Хоценко.
В распоряжение местных спасателей омичи передали пожарную машину с бронированным кузовом, которая позволит сохранить жизнь и здоровье сотрудников МЧС в условиях работы при обстрелах.
Также глава региона навестил омских бойцов и передал им весточки из дома и помощь от земляков: продукты, медикаменты, беспилотники и другие необходимые им вещи. Вручили ключи от трех автомобилей УАЗ.
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