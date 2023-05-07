Мэр Омска Шелест и прокурор Попов побывали на Ленинском мусорном полигоне

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил о совместном с прокурором города визите на мусорный полигон в Ленинском округе.

- Вместе с прокурором города Павлом Валерьевичем Поповым продолжаем наши субботние объезды. Сегодня начали с Ленинского полигона ТБО, где в рамках национального проекта «Экология» ведется процесс рекультивации, - рассказал градоначальник. Шелест также рассказал, что работы выполнят ООО «Геосинтетика» из Красноярского края. Стоимость работ составила 3,5 миллиарда рублей, 500 миллионов уже выплачены подрядчику за проведенные этапы. Идем в графике, срок сдачи объекта май 2024 года. - Единственное, что омрачает картину — это несанкционированный сброс мусора на территорию, прилегающую к зоне рекультивации. Информация по этим случаям у нас есть, зафиксированы госномера техники, будем разбираться и применять положенные санкции, - подытожил личный визит Шелест.

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