Омская городская «зеленая комиссия» прекратила публиковать данные о сносе деревьев

Фото: maps.yandex.

В Омске городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых перестала обнародовать количество снесенных объектов. Ранее, около двух лет, их, наоборот, решили обнародовать. Но снова вернулись к прежней практике. При этом накануне на официальном сайте мэрии опубликовали протокол от 21 апреля, где отсутствует информация о том, где, сколько и каких деревьев и кустарников планируется вырубить.

Неизвестно об объемах компенсации в денежном или или штучном эквиваленте со стороны заявителей. Эта информация также была общедоступной. Последняя форма протокола дает понимание, кто присутствовал на заседании «зеленой комиссии», от кого поступила заявка и какое решение приняла комиссия в формате «согласовано/не согласовано».

Всего к последнему заседанию комиссии в Омске поступило 22 заявки, в том числе от застройщиков Михаила Попова и компании «Брусника», бюджетного учреждения «Спортивный город», от семи детских садов и школ, управления дорожного хозяйства и благоустройства и других организаций. Все заявки «зеленая комиссия» согласовала, рассказал НГС55.

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