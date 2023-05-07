Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 мая на уборку города в рамках субботника вышли 78 тысяч омичей. Администрация Омска сообщает итоги. Горожане собрали 4,1 тысяч кубометров мусора, высадили 340 деревьев и 143 кустарника.

В ходе субботника омичи привели в порядок скверы Воскресенский и Гуртьева, а также мемориальные объекты, расположенные на улице Лизы Чайкиной. Ранее мэр города Шелест сообщал, что вывозить мусор с городских улиц будут до полного наведения порядка в городе, где-то - в круглосуточном режиме. Для этих целей привлечены все работники и техника департамента городского хозяйства.

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