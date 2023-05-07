Из-за нехватки рабочих в Омске дом для переселенцев могут не сдать в срок

Фото: пресс-служба администрации города Омска
В Омске на улице 6-й Станционной строительство многоквартирного дома все еще идет с отставанием, об этом сообщил мэр города Сергей Шелест. Градоначальник объяснил причину: на объекте не хватает рабочих рук.
- Поставил своему заместителю Михаилу Веселеву в ручном режиме собрать дополнительную бригаду монолитчиков, чтобы с 10 мая работа на стройке велась в круглосуточном режиме, - прокомментировал свое решение Шелест.
Также контролировать ход строительства многоквартирного дома будет и председатель Омского горсовета Владимир Корбут.
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