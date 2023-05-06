Улицу в Грозном переименовали в честь деда главы Омской области Виталия Хоценко

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В преддверии Дня Победы одну из улиц в столице Чечни переименовали в честь Петра Крутова — Героя Советского Союза и деда главы Омской области Виталия Хоценко. Об этом Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале.

— Благодарю руководство Чеченской Республики и лично главу Рамзана Ахматовича Кадырова за бережное отношение к памяти героев. Это большая честь для меня. Мой дед после Великой Отечественной войны восстанавливал Республику и возглавлял здесь совхоз «Родина». Живы, пока помним! Спасибо! — написал Виталий Хоценко.

Бывшая Дарьяльская улица в Ахматовском районе Грозного – теперь улица имени Героя Советского Союза Петра Максимовича Крутова. Сокращённое название — ул. им. П. М. Крутова. Там состоялась торжественная церемония открытия памятной доски, установленной на одном из домов. На открытии присутствовал Виталий Хоценко.

Петр Максимович Крутов – старший лейтенант Советской Армии. В годы Великой Отечественной войны он принимал участие в боях за расширение плацдарма на правом берегу реки Днепр, западнее села Бородаевка Днепропетровской области Украины. Командуя бойцами-связистами, Петр Крутов занимался восстановлением связи и устранением повреждений на линии.

Когда фашистские танки и автоматчики окружили командный пункт 78-й гвардейской стрелковой дивизии, Петр Крутов организовал оборону и отражение вражеских атак. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза и вручены награды – орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

С 1966 года Петр Крутов работал директором совхоза «Родина» в Грозном. В 1988 году был похоронен на грозненском центральном кладбище.